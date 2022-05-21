Росія без Путіна: план денацифікації країни-терориста

Росія з часу свого заснування була і є ворогом всього людського. Ворогом, гнобителем і катом не лише решти людства, а й насамперед свого власного народу. Починаючи з XX століття, Росія стала головною небезпекою для всього на Землі, перетворилася на біблійну силу зла з Армагеддону.

Сьогодні не можна обмежитися розгромом Росії в Україні, який уже неминучий. Необхідно довести справу до кінця, хоч би чого це коштувало. Що для цього необхідно?

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Розгром

Досягти військовим шляхом повної та беззастережної капітуляції путінської (постпутинської) Росії перед об'єднаними силами решти світу.

Суд

Суд, Міжнародний Суд, над військовими злочинцями. Обов'язкове запровадження на рік страти для судів над ними. Вироки приводити у виконання публічно через повішення.

Виключної міри покарання заслуговують:

Президент Росії та весь його апарат. Все армійське керівництво та керівництво всіх спецслужб.

Федеральні Збори у повному складі. Уряд Росії у повному складі. Усі губернатори.

Усі пропагандисти, починаючи з Кисельова, Симоньян, Скабеєвої, Попова, Шейніна, Красовського тощо (у моєму списку близько 100 імен),

судді та прокурори всіх рангів, що особливо відзначилися в репресіях,

всі члени керівництва "Єдиної Росії" та інших парламентських партій Росії.

Патріарх Кирило та його наближені.

Окремий суд над усіма прокремлівськими олігархами, повна конфіскація майна їх та їхніх родичів та партнерів у вищезгаданий спеціальний компенсаційний фонд.

Росія або те, що від неї залишиться, виключається на 10-річний період реформ з усіх міжнародних організацій, включаючи ООН, ЮНЕСКО та інші.

Демілітаризація

Російська армія, спецслужби, росгвардія, ОМОН та інші каральні органи повинні бути негайно розпущені з поразкою у правах.

Повне роззброєння Росії, зі знищенням ядерної зброї та засобів її доставки під міжнародним контролем.

Конфіскація, повернення загарбаного та репарації

Конфіскація майна всіх засуджених злочинців та всіх їхніх родичів на користь фонду виплати компенсацій жертвам війни та державам, що постраждали від війни (Україна, Грузія, Молдова)

Повернення всіх захоплених земель законним країнам – власникам, маються на увазі такі території: Крим, Донбас, Абхазію, Південну Осетію, Придністров'я, Калінінград, Карелію, Сахалін та Курильські острови.

Надання повної незалежності всім республікам та областям колишньої Росії.

До офіційного розділу РФ обов'язкова виплата репарацій усім країнам-жертвам агресії у п'ятикратному розмірі.

Люстрація та звільнення політв'язнів

Негайне звільнення всіх політичних ув'язнених та виплата їм компенсацій.

Повна заборона комуністичної та фашистської ідеологій.

Видалення комуністичного цвинтаря з Червоної Площі. Прах Леніна і Сталіна спалити, розвіяти за вітром. Мавзолей знести.

Звільнення та заборона на професію всіх ректорів та викладачів університетів, директорів та вчителів середніх шкіл, директорів та вихователів дошкільних установ, винних у підтримці путінського Рашизму.

Секуляризація

Повне відокремлення Церкви від держави. Повна конфіскація майна Патріарха та Синоду, які підтримали війну.

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