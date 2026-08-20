Росія била ракетами та БпЛА: скільки цілей вдалося збити
Росія у ніч на 20 серпня атакувала Україну ракетами та безпілотниками. На жаль, є влучання.
Скільки цілей вдалося збити, розповіли у Повітряних силах.
Як відпрацювала ППО
У ніч на 20 серпня (з 18:00 19 серпня) Росія атакувала Київщину ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М", С-400 із Курської, Ростовської, Брянської областей, 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/"Іскандер-К"/Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської областей, 8 крилатими ракетами "Калібр" із Новоросійська, двома баражуючими боєприпасами "Бандероль".
Також летіли 168 ударних БпЛА типу Shahed (майже половина із них – реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, окупований Донецьк та Гвардійське у Криму.
Основний напрямок удару – Київщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено на півночі, півдні, сході та в центрі країни:
- 31 крилату ракету Х-101/"Іскандер-К"/Х-59,
- 8 крилатих ракет Калібр,
- 2 баражуючі боєприпаси "Бандероль",
- 145 БпЛА.
Зафіксовано влучання на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Нагадаємо, що цієї ночі Росія масовано била по Києву та області. У столиці уже відомо про 12 жертв та понад 30 поранених.
Також на Одещині росіяни атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру.