Росія вперше за пів року збільшила використання бронетехніки: в ISW припустили, що за цим стоїть
- Росія збільшила використання бронетехніки проти українських позицій, починаючи з липня 2025 року, проводячи менші механізовані наступи у Донецькій та Запорізькій областях.
- ISW вважає, що росіяни перевіряють слабкі місця в українській обороні, ремонтують стару бронетехніку або тестують нову тактику з підвищеним рівнем допустимого ризику.
Останнім часом Росія знову почала активно застосовувати бронетехніку при штурмах. Аналітики пояснили, що стоїть за цією тактикою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Чому росіяни повернулися до бронетехніки?
Інститут вивчення війни зауважує, що з зими 2024 – 2025 років інтенсивність застосування бронетехніки росіянами знизилася. З квітня вони не проводили механізованих наступів розміром з роту або більших сил. А влітку ворог переважно вдавався до штурмів на мотоциклах чи баггі.
Російські війська нещодавно дещо збільшили використання бронетехніки проти українських позицій та з початку липня 2025 року провели серію менших механізованих наступів розміром з взвод у Донецькій та Запорізькій областях,
– вказують аналітики.
За спостереженнями ISW, Росія тимчасово скоротила споживання танків та бронетехніки протягом останніх шести місяців. У той самий час ворог, схоже, повільно збільшує свою здатність оновлювати бронетехніку радянських часів.
ISW вбачає кілька можливих варіантів збільшення механізованих штурмів:
- Росіяни перевіряють слабкі місця в обороні України у різних районах фронту
- Ворог в змозі достатньо відремонтувати пошкоджену передову бронетехніку або поповнити постачання бронетехнікою передових російських підрозділів.
Також цілком можливо, що ворог підвищив рівень допустимого ризику втрати бронетехніки, аби таким чином перевірити нову тактику.