Як у 2014: Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання, – розвідка

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Розвідники повідомили, що рівень воєнної загрози з боку Росії постійно зростає. Країна-агресор систематично збільшує ударне угруповання навколо України.

Джерело:

"ProВійсько"

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що біля кордону з Україною Росія здійснює активні заходи бойової та оперативної підготовки своїх військ.

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На сьогодні однією з військових загроз є угруповання російських військ біля державних кордонів України. Саме через це ми вважаємо, що є підвищення рівня загрози,
– наголосив Скібицький.

Сході дії країни-окупанта українські розвідники фіксували ще у 2014 – 2015 роках. Відтоді настільки масштабних переміщень українська розвідка не фіксувала.

Скібіцький також звернув увагу, що дії російських військ є нетиповими для цієї пори року. Настільки масштабні заходи зазвичай проводять восени.

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