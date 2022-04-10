Росія благає нас про перемовини, у них катастрофа, – Арестович

Є версія, що аби показати хоч якусь "перемогу" до 9 травня, Росія захоче приєднати до свого складу окуповані території Донеччини та Луганщини. Однак вона дуже ризикує такими заявами, адже тоді зміниться переговорна позиція України.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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"Я їм раджу навіть не озвучувати їх, тому що ми одразу поставимо хрест на перемовинах, і це буде гірше для Росії. Ситуація ж у чому – вони благають нас про переговори, не ми", – зазначив радник глави ОПУ.

За словами Арестовича, Росія вже з тріском програла цю війну. Зараз в окупантів військова, політична та економічна катастрофа.

Єдине, за що вони кладуть сотні своїх життів на добу – це щоб Путін мав хоч якусь "пацанську" позицію на перемовинах. Ну хоч щось, хоч Маріуполь. Але ж нема. І не буде,

– наголосив радник глави ОПУ.

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