Черговий цинічний крок: Росія заявила, що блокує рух суден Чорноморським зерновим коридором

Після зриву зернової угоди в Москві заявили, що рух зерновим коридором у Чорному морі заблоковано. Росія ставить свої вимоги та цинічно вимагає "гарантій".

При цьому Росія цинічно заявляє, що, мовляв, не виходить із зазначених угод, а зупиняє їхню дію. Таку заяву видали у російському міноборони, передає 24 канал.

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Зернові коридори – заблоковані

Росіяни говорять, мовляв, рух суден коридором безпеки є неприпустимим. Абсурдно додають, начебто ЗСУ використовують його для ударів проти Росії. Хоча всі розуміють, що цим коридором кораблі перевозять українське зерно до країн, що його потребують.

Далі у Кремлі сказали, що про гарантії безпеки не може мовитись. Ба більше, Росія, зірвавши угоду, ще розраховує на "сприяння міжнародних організацій". Вимагають, аби Україна не використовувала гуманітарний коридор та свої ж порти.

Що цьому передувало

У Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Як привід назвали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.

Президент Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано. Росія ухвалила таке рішення раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати зернову угоду.

Представники ООН та Туреччини шукали рішення для відновлення угоди, погодили шлях суден на 31 жовтня. Стосовно цього намагались комунікувати з Росією, однак держава-агресорка стоїть на своєму.

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