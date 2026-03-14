"Дуров – ворог, що працює на ФСБ": політолог пояснив, чому росіянам заборонили телеграм

Росія намагається замінити телеграм власним месенджером MAX, але робить це від безсилля, бо втрачає контроль над комунікаціями своїх військових і агентів. Водночас Телеграм залишається інструментом російського впливу і вербування в Україні.

Політолог Валерій Димов пояснив 24 Каналу, що розробник телеграму Павло Дуров ніколи не був і не буде своїм для України.

Дивіться також: Технології минулого століття: у Кремлі перейшли на стаціонарні телефони

Що стоїть за блокуванням телеграму у Росії?

Російська дума робить щось заради видимості діяльності, тому вирішила "боротися" з телеграмом, хоча Дуров співпрацює з ФСБ. Натомість росіянам пропонують месенджер MAX за китайською моделлю.

Паралельно росіяни сірими схемами використовували Starlink для точних ударів по українських об'єктах, але після запровадження білого списку офіційних терміналів трафік скоротився вдвічі.

Згадаймо Пєскова з WhatsApp, американських трампістів з незахищеними месенджерами – схема та сама. Росіяни хочуть загнати своїх агентів, зокрема закордонних, у підконтрольні їм мережі,

– пояснив Димов.

Російська влада прагне взяти телеграм під контроль, отримавши важіль впливу на публічний простір і можливість керувати наративами.

"Я не вірю в теорію, що Росію можна просвітити – це наївна парадигма ще з XIX століття. Люди чують те, що хочуть чути, а установки росіян налаштовані давно і міцно. Росію не зрозуміти та не змінити ззовні", – сказав Димов.

Чи можна зупинити проросійські канали в Україні?

За словами політолога, російське суспільство зомбоване на рівні базових установок, а Держдума генерує параноїдальні ідеї на кшталт зведення ролі жінки до народження дітей. Телеграм при цьому – потужний інструмент впливу і поширення інформації, що робить боротьбу за його контроль стратегічно важливою.

Значна частина росіян свідомо обирає життя в "стаді" – це їхня ідентичність, і вони щиро переконані, що так правильно. ГУЛАГ для них – не трагедія, а органічна інституція. Свобода і демократія сприймаються як щось чуже і небезпечне,

– сказав Димов.

Z-воєнкори панікують, бо поступово втрачають доступ до сучасних каналів комунікації та донесення інформації. Показовий паралельний приклад – Іран, де режим Хаменеї глушив усі доступні засоби зв'язку під час протестів, але завезені сірим ринком термінали Starlink дозволяли людям координуватися і спілкуватися попри тотальну цензуру.

Але тепер Росія поступово позбавляє їх цих можливостей – бійці на окупованих територіях і біля лінії фронту втрачають надійні канали зв'язку, і та сама зброя впливу, яку Москва роками спрямовувала проти України, тепер б'є по них.

"Нам треба підключати власні можливості для боротьби з російськими телеграмними інвазіями всередині України. Деанонімізація проросійських каналів – серйозна проблема, бо Дуров ніколи не був і не буде своїм для України, а анонімні канали вербують українців на службу агресору", – сказав Димов.

Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни повідомили, що в Росії влада вирішила посилити контроль над інформаційним простором. Зокрема, громадянам обмежують доступ до вільного інтернету та відключають мобільний зв’язок. Аналітики зазначають, що така цензура покликана захищати режим від можливих наслідків майбутніх непопулярних рішень.

Що ще відомо про ситуацію в Росії?