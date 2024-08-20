Полковник Британії у відставці назвав вразливий для Росії напрямок

​​​​​​​Українське військове командування хитро й розумно спланувало Курську операцію, яка серйозно змінила ситуацію. Тепер російська влада та командири з острахом чекають, де Сили оборони можуть здійснити нові атаки.

Про це 24 Каналу сказав полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. До слова, російська влада у паніці заявила, що нібито Україна намагалася атакувати Бєлгородську область.

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"Якби Україна також атакувала у напрямку Бєлгородської області, то це ще більше б дестабілізувало російське командування і військових", – мовив Геміш де Бреттон-Гордон.

Україна розбалансувала військове командування Росії

Протягом останніх кількох місяців експерти говорили про потенційні атаки України на Крим. Схоже, що росіяни повірили в це й зміцнили оборону анексованого півострова. Водночас Курський напрямок залишився легко захищеним.

Блискучий хід, який зробили українські військові, розпочавши наступ на Курськ, повністю розбалансував російське військове командування. Атака на ще одну область Росії ще більше дестабілізує Кремль.

До наступу на Курщину залучено багато українських танків, піхоти й дронів. Однак ЗСУ не хочуть залишати ослабленими інші ділянки фронту, де росіяни можуть скористатися цим,

– зазначив полковник армії Великої Британії у відставці.

На його думку, російська армія дуже розтягнута на фронті в Україні й не здатна робити щось інше, ніж проводити маленькі локалізовані атаки на українські позиції.