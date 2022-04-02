Росія боїться, – Зеленський про санкції проти держави-агресора

Президент України Володимир Зеленський у розмові з іноземними журналістами зробив заяву про санкції проти Росії та як потрібно діяти далі.

Лідер України наголосив, що санкції проти Росії працюють, але їх потрібно посилити.

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Зеленський про санкції проти Росії

За словами президента України, очевидно, що Росія боїться санкцій, які викидають країну з зони комфорту та шкодять економіці. Зеленський додав, що українська сторона продовжує показувати та говорити США та європейським лідерам, всім, що потрібно працювати злагоджено та швидко.

Вони повинні впливати й на олігархів, і на президента Росії, і на всі партії, і на країну загалом. США повинні продовжувати працювати над цим, якщо вони хочуть мати успішні переговори,

– заявив Зеленський.

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