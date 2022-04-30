Росія брехатиме про лояльність кримських татар: спецслужби готують підступний план

В окупованому Криму 30 квітня російські окупанти скликають "з'їзд представників", щоб показати нібито лояльність кримських татар до Росії. Через брак реальних охочих, ФСБ приведуть на так званий з'їзд бюджетників.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Важливо Росіяни бояться, що цей етап війни закінчиться звільненням Україною Криму, – Чубаров

За його даними, російські спецслужби зобов'яжуть бути присутніми на "з'їзді":

студентів Кримського інженерно-педагогічного університету,

працівників бюджетних організацій, зокрема учителів шкіл.

Єдиною метою, заради якої ФСБ Росії організує зазначений "з'їзд", є імітація підтримки кримськими татарами "політики Путіна та спеціальної військової операції" проти України. Власне, "з'їздом" спецслужби Росії в черговий раз, але абсолютно безуспішно, спробують обдурити світ у тому, що, мовляв, кримські татари демонструють лояльність до політики країни-окупанта та його президента,

– пояснив Чубаров.

Рішення про термінове проведення "з'їзду" ухвалила кримська окупаційна влада після нещодавнього окрику з Кремля, вкрай розлюченого ефективною діяльністю Меджлісу кримськотатарського народу, спрямованої як на зміцнення єдності українського суспільства в умовах повномасштабної російсько-української війни, так і на мобілізацію міжнародної спільноти у протидії російської агресії.

"Очевидно для всіх, що завершенням російсько-української війни стане визволення Криму від російських загарбників та відновлення суверенітету України над Кримським півостровом та прилеглими акваторіями Чорного та Азовського морів", – підкреслив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

За його словами, про цю неминучість знають і місцеві колаборанти, яких їхні господарі, російські окупанти, виганяють на чергове провокаційне збіговисько.

Які настрої жителів в окупованому Криму

Як раніше розповів Рефат Чубаров, на території тимчасово окупованого Росією Криму настрої людей є різними. Більшість людей мовчать, але намагаються відсторонитися від окупаційної влади та затятих пропагандистів.

За його словами, на жаль, у Криму є частина людей з проросійськими поглядами, які ненавидять Україну. Через повномасштабне вторгнення Росії у них з'явився страх, що війна закінчиться звільненням Криму українською стороною.

Ті, хто залишається проросійськими, хочуть, щоб усі навколо говорили про підтримку Путіна, російської армії й про те, що українська держава не має існувати,

– зазначив глава Меджлісу.

Однак він наголосив, що попри усе, таких людей на окупованому півострові – меншість. Їх не настільки багато, як про це говорять у Москві.

Чубаров розповів про настрої жителів окупованого Криму: дивіться відео