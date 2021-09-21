Росія брехнею покриває брехню, – родичі жертв рейсу MH17

У Нідерландах продовжується слухання у справі збиття рейсу МН17 у небі над Донбасом 2014 року. 21 вересня слово у суді взяли 11 родичів загиблих. Одна з них звинуватила Росію у цинічній брехні та розповіла, як її щасливе життя змінилося назавжди.

Частина рідних жертв авіакатастрофи змогли бути присутніми у судовому комплексі "Схіпхол", інші ж долучилися за допомогою відеозв'язку.

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Мати однієї із загиблих відмовилася представлятися та заявила, що бажає, щоб у суді звучало лише ім’я її вбитої дитини – Елін Марієка Франкс. Жінка висловила сподівання, що винні вибачатимуться і Росія визнає свою провину.

Особливо важко дивитися, як Росія займається дезінформацією і накладає брехню на брехню. Ми сподіваємося, що суд проллє світло на те, що сталося,

– наголосила в суді мати однієї із загиблих.

Один момент змінив щасливе життя назавжди

Жінка розповіла, що дівчина, повертаючись з Амстердама, купила подругами рушник, на ньому були вишиті їхні імена.

"Я його упізнала в каталозі речей і я принесла його сьогодні, як символ того, що прекрасне життя може розлетітися на шматки", – сказала вбита горем мати.

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Вона додала, що Елін жорстоко позбавили можливості бути нареченою та мамою, а сама жінка тепер не стане бабусею.

Ми позбавлені цього. Час зупинився для мене. Те, що пасажирський літак був збитий ракетою "Бук", – злочин, за який винні мають бути покарані,

– підкреслила мати дівчини.

Під час свого виступу вона також показала фото з церемонії прощання з дочкою та продемонструвала деякі речі доньки, які їй повернули після трагедії.



Розірваний рушник, який дівчина везла подругам / Фото "Укрінформу"

Зауважимо, що суд дозволив демонструвати фотографії та показувати відео своїх близьких, або показувати особисті речі. Усе це, щоби продемонструвати, наскільки тяжке горе спіткало сотні невинних людей.

Збиття літака рейсу MH17: головне

Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту було 298 пасажирів, усі вони загинули. Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу. Суд розглядає звинувачення проти 4 підозрюваних, серед них:

ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін, який у 2014 році називав себе міністром оборони "ДНР",

громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов,

громадянин України Леонід Харченко.

Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака MH17 у 2022 році. Зокрема називають три ймовірні дати – 22 вересня 2022 року, 17 листопада 2022 року, 15 грудня 2022 року.



Коротко про трагедію MH17 / Інфографіка 24 каналу