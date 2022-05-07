Росія бреше про перемогу під Зміїним: відео у доказ, як ЗСУ нищать ворога на острові

Росія бреше про перемогу під островом Зміїним. У підтвердження цього опублікували відео, як ЗСУ знищили багато техніки ворога.

Відповідну інформацію оприлюднили у твітері проєкту Ukraine Weapons Tracker. Його опублікували 7 травня – на 73 день війни, яку Росія почала проти України.

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ЗСУ розбили окупантів під Зміїним

З кадрів помітно, як два українські Су-27 завдали ударів по російських об'єктах на знаменитому острові Зміїному в Чорному морі. Відео зняті дроном і з них помітно серйозні пошкодження у росіян.

Після того, як наші Bayraktar знищили зенітний ракетний комплекс "Тор" на острові, зенітний ракетний комплекс "Оса" та все інше ППО, яке туди завезли орки, по острову відпрацювали наші літаки,

– мовиться у повідомленні DeepState.

Тобто в окупантів немає ніяких доказів про те, що вони нібито збили наші літаки над Зміїним. Окрім того, згідно з відео:

не спостерігається десантна операція, про яку заявили вороги;

кораблів та гелікоптерів немає й знищення інфраструктури острова цьому явно не сприяє.

ЗСУ знищили техніку ворога під Зміїним: дивіться відео

"Десант на Зміїний – це самогубство і в штабі це вочевидь розуміють, тому просто знищують легкодоступні цілі, які окупували українську землю. Навіть якщо така операція і відбулась, то фантазії орків про наші втрати все одно залишаються фантазіями", – мовиться у повідомленні.

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