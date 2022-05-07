Росія бреше про перемогу під Зміїним: відео у доказ, як ЗСУ нищать ворога на острові
Росія бреше про перемогу під островом Зміїним. У підтвердження цього опублікували відео, як ЗСУ знищили багато техніки ворога.
Відповідну інформацію оприлюднили у твітері проєкту Ukraine Weapons Tracker. Його опублікували 7 травня – на 73 день війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте В акваторії Чорного моря ЗСУ знищили ворожий катер типу "Серна", – речник ОВА
ЗСУ розбили окупантів під Зміїним
З кадрів помітно, як два українські Су-27 завдали ударів по російських об'єктах на знаменитому острові Зміїному в Чорному морі. Відео зняті дроном і з них помітно серйозні пошкодження у росіян.
Після того, як наші Bayraktar знищили зенітний ракетний комплекс "Тор" на острові, зенітний ракетний комплекс "Оса" та все інше ППО, яке туди завезли орки, по острову відпрацювали наші літаки,
– мовиться у повідомленні DeepState.
Тобто в окупантів немає ніяких доказів про те, що вони нібито збили наші літаки над Зміїним. Окрім того, згідно з відео:
- не спостерігається десантна операція, про яку заявили вороги;
- кораблів та гелікоптерів немає й знищення інфраструктури острова цьому явно не сприяє.
ЗСУ знищили техніку ворога під Зміїним: дивіться відео
"Десант на Зміїний – це самогубство і в штабі це вочевидь розуміють, тому просто знищують легкодоступні цілі, які окупували українську землю. Навіть якщо така операція і відбулась, то фантазії орків про наші втрати все одно залишаються фантазіями", – мовиться у повідомленні.
Останні новини щодо острова Зміїний
- 7 травня окупанти почали поширювати інформацію нібито російська авіація у районі острова Зміїний збила український бомбардувальник Су-24, винищувач Су-27, 3 вертольоти Мі-8 з десантом та два безпілотники Bayraktar TB2. Проте росіяни не надали жодного підтвердження цих даних.
- 7 травня в акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники завдали удару по російському флоту та знищили російський катер типу "Серна". Дані підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
- Напередодні, 6 травня, стало відомо, що Росія працює над рятувальною операцією на острів Зміїний. Процес почали після ефективної роботи українських Bayraktar TB2 по ворожих позиціях на тимчасово окупованій території.
- Варто згадати, що Зміїний – це острів, що розташований у Чорному морі між Одесою та Кримом. Він є важливим об'єктов для окупантів на півдні Одещини.