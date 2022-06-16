Росія бреше, що готова до переговорів: у МВС пояснили, для чого ворогу такі вкиди

Росія не готова до перемовин і припинення вогню і їхні заяви про це – лише маніпуляції для того, щоб виграти час.

Росія не готова до перемовин

Про це в ефірі спільного мовлення заявив радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу Президента Віктор Андрусів, передає 24 канал. За його словами, заява секретаря ради безпеки Росії Микола Патрушев від 15 червня, про те, що нібито вони готові до переговорного процесу і просто Україна не хоче діалогу – це не більше, ніж бравада словами.

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На жаль, поки що якихось перспектив, що росіяни готові до перемовин, я не бачу. А ця заява пов'язана з тим, що Китай повідомив, що не буде втручатися у воєнні дії на території України. Після цього відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Сі Цзиньпіном,

– сказав Андрусів.

Чому лунають такі заяви

Він наголосив, що якихось намірів припиняти бойові дії проти України сідати за стіл переговорів в Росії зараз немає. І таким чином вони хочуть відтягнути час, бо їхні слова нічого не коштують. На думку радника, росіяни лише показують США, Європейському Союзу і Китаю, що готові до торгу.

"Наприклад, ви не надаєте Україні кандидата на членство в ЄС, а ми починаємо з вами розмовляти про початок переговорів про припинення бойових дій. Тому це їхня постійна тактика – давайте щось зробимо, а потім не дотримаємо слова, або знову погрожувати ядерною зброєю, якщо буде підтримка України. В росіян немає інших варіантів дії. Вони завжди все роблять за цими двома шаблонами", – пояснив Віктор Андрусів.

Постачання зброї Україні

Радник міністра внутрішніх справ додав, що покищо є проблема не тільки з тим, яку Україні допомогу дають партнери, але й з темпами, як це надається. Тому поки що можна повторити слова керівництва країни, що Україна отримала лише 10% від потрібної кількості зброї.

Призупинення переговорів між Росією та Україною

В середині травня радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що перемовини між Росією та Україною на паузі, бо в них немає ніякого сенсу поки окупанти не зрозуміють, що не можуть ставити лише ультиматуми.

Він додав, що "Київ фактично вийшов з переговорного процесу". Водночас Україна готова знову відновити переговори, якщо країна-агресорка відведе війська на позиції станом на 23 лютого.

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