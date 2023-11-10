У Кремля будуть труднощі під час передислокації військ в Україні: у ISW назвали причини

Українські військові присутні на лівому березі Херсонщини. Ймовірно, для того, аби стримувати їх, Росії доведеться передислокувати війська, проте це може виявитись складніше, ніж того очікує ворог.

Ймовірно, російському військовому командуванню буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в східній Херсонській області. При цьому ворогу потрібно одночасно тримати оборону в Запорізькій області та продовжувати операції на сході України.

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Українські військові просуваються

Російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися до лісових масивів на південь від Кринок. Крім цього, були повідомлення, що наші війська атакували поблизу Пойми, Піщанівки та Підстепного і намагаються закріпити позиції між Підстепним і Козачими Лагерями.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українська армія станом на 9 листопада встановила безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойма до Антонівського прохідного мосту і перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка щонайменше у двох районах.

Повідомляється, що російські військові сформували 18-ту ОАА з інших підрозділів, які раніше діяли на Херсонському напрямку, і малоймовірно, що нові підрозділи 18-ї ОАА складатимуться зі свіжих сил або будуть укомплектовані доктринальною кількістю. Підрозділи 177-го полку морської піхоти раніше захищали позиції в західній Запорізькій області протягом майже всього українського контрнаступу і, ймовірно, зазнали значних втрат.

Повідомляється, що підрозділи 49-го ООС (Південного військового округу) діють на Херсонському напрямку. Машовець стверджував, що підрозділи 49-ї ОМС все ще входять до складу російського угруповання сил "Дніпро" на херсонському напрямку, а підрозділи 205-ї ОМСБр 49-ї ОСА діяли на лівому березі наприкінці серпня 2023 року.

Недостатньо сил для відповіді

Російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами при передислокації підрозділів з інших ділянок фронту, якщо відносно небоєздатних російських формувань і наразі незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра.

Передислокація значних частин 7-ї дивізії ВДВ або інших з’єднань і підрозділів ВДВ у західній Запорізькій області, ймовірно, зірвала б російські оборонні операції там. Повідомляється, що російські війська продовжують накопичувати сили для підтримки наступальних зусиль під Авдіївкою та локалізують наступальні операції в Харківській та Луганській областях.

Будь-яке потенційне російське передислокування на Херсонський напрямок, ймовірно, погіршить здатність Росії підтримувати ці інші операції та зусилля.

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