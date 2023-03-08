Росія не має людяності: Подоляк про розстріл українського військового та наслідки для ворога

Воєнні злочини Росії не можуть залишатися безкарними. Оскільки це буде створювати проблеми й після української перемоги.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна має дійти до правильного фіналу війни, напрацювати фізичні та юридичні інструменти, аби "дістати тих, хто скоїв подібні злочини щодо України". Зокрема, мовиться й про розстріл росіянами українського військового за слова "Слава Україні".

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З Росією неможливо вести перемовини

Росія практично вийшла з переліку країн, до яких треба дослухатися і з якими треба вести діалог. А подібні дії, як розстріл беззбройного військового, ще раз підкреслюють неможливість ведення будь-яких перемовин з нинішнім військово-політичним режимом Росії, відзначив Михайло Подоляк.

"Це говорить про те, що Росія сьогодні взагалі не має людяності, як концепції. Тобто немає там соціальних груп, які б могли впливати на суспільство і пояснювати, що це неприродньо, що цього допускати не треба. Це викреслює Росію з будь-яких діалогових форм, і мені здається, це дуже усвідомлюють наші партнери", – сказав посадовець.

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Росія має програти

Захід чітко розуміє ті злочини, які наразі чинить Росія в Україні. І остаточно фіксує позицію, що вона має програти, впевнений радник голови Офісу Президента. Він наголосив, що партнери підтримують Україну в бажанні дістатися до авторів війни та безпосередньо виконавців усіх злочинів.

Але тут я погоджуюся з представниками ГУР Міноборони України – не завжди треба чекати юридичних інструментів. В нас будуть в тому числі й фізичні інструменти для того, щоб до цих людей так чи інакше дістатися. Тому важливо до правильного фіналу війни дійти,

– наголосив Михайло Подоляк.

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