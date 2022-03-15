Росія буде вдаватися до ракетних ударів балістичними ракетами "Іскандер" або крилатими ракетами

Росія не зуміла реалізувати свій бліцкриг в нападі на Україну, коли планувалося захопити Київ за три дні. Тепер окупанти перейшли до іншого плану та обстрілюють мирні міста балістичними та крилатими ракетами.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, як в такому випадку діятиме українська система протиповітряної оборони.

Варте уваги Арестович назвав два найбільш ймовірні варіанти розвитку подій у війні з Росією найближчим часом

"Наші повітряні сили, сили ППО, яким давали кращі військові експерти у світі три години на існування, 20-у добу збивають російські літальні апарати. Тільки протягом минулої доби збито декілька літаків та вертольотів, а також крилаті ракети", – відзначив Арестович.

Він також наголосив, що якщо Україна отримає новітню зброю від наших партнерів, то збитої російської літальної техніки стане значно більше.

"Треба розуміти, що ворог буде зараз зміщати свої зусилля в напрямок ракетних ударів – типу балістичних "Іскандер", або крилатими ракетами з російських літаків. Ми маємо бути до цього готові, Збройні Сили напоготові, ми вправно збиваємо достатню частину цих крилатих ракет", – розповів Арестович.

Варто додати, що саме балістичними ракетами "Іскандер" російські окупанти завдали удар по аеропорту Дніпра в ніч на 15 березня. А 13 березня крилатими ракетами з акваторії Чорного моря був обстріляний Яворівський військовий полігон на Львівщині.

Брифінг Арестовича 15 березня