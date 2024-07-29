Росіяни укріплюють фортифікації в Маріуполі: до чого можуть готуватися

Росіяни активно зводять фортифікаційні споруди поблизу Маріуполя: копають окопи, бліндажі та розгалужену систему ходів між ними. Вони проходять неподалік селища Гранітне, яке натепер є логістичним хабом противника.

Там розташоване перехрестя, яке дозволяє рухатися на Волноваху та межу Запорізької та Донецької областей. Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що укріплення фортифікацій спрямоване на 2 імовірних сценарії.

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Де розташовані фортифікації та з чого складаються

Селище Гранітне, яке розташоване неподалік Маріуполя, на сьогодні є величезним військово-логістичним хабом ворога. Саме через нього йде перекидання усього, що рухається в бік Вугледара, Волновахи та Донецька.

Заїжджає усе з Ростовської області, далі прямує в Новоазовськ, потім через Гранітне, де пролягає важливий автомобільний міст, виїжджає на трасу Маріуполь – Волноваха й уже розвозиться на інші напрямки.

Саме у точці, де єднається автошлях з Гранітного та трасою Маріуполь – Донецьк у Волновасі, росіяни й облаштовують фортифікаційні споруди. Одночасно з цим вони розширюють дорогу, будують роз'їзди та стоянки.

Фортифікації складаються з окопів, бліндажів та розгалуженої системи ходів між ними. Усе те саме, що й під Маріуполем, Бердянськом та на інших напрямках. Бліндажі уже вкривають деревиною. Єдине, що поки не видно – чи заливають бетоном.

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До чого можуть готуватися окупанти

Загалом, за словами радника мера Маріуполя, це велика логістична історія. Вона, як і зазвичай, буде пов'язана з цивільною інфраструктурою. Ворог будує відстійники, у яких можуть ночувати фури.

Чому там? По-перше, селище Гранітне. По-друге, це перехрестя. Це і напрям на Волноваху, звідти на Вугледар. Також якщо не виїжджати на трасу, а рухатися прямо, можна потрапити до лінії фронту на межі Донецької та Запорізької області,

– зазначив Петро Андрющенко.

На цій ділянці росіяни потроху пробують концентрувати резерви для 2 можливих сценаріїв: