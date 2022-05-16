Росія була, є і буде джерелом агресії, – Садовий пояснив нові правила будівництва житла

У Львові вирішили запровадити безпечні стандарти до будівництва житла. Тепер всі нові будинки має відповідати вимогам воєнного часу, адже ракетні обстріли не припиняються і сьогодні в Україні немає жодного безпечного міста. До того ж, Росія залишиться нашим сусідом, навіть якщо ми виграємо війну.

Мер Львова Андрій Садовий розповів 24 каналу про нові правила будівництва житла.

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Що відомо про нові стандарти будівництва

Виконком Львова заявив, що всі наступні будівлі у місті зроблять безпечними і готовими до ракетних атак. Зокрема, передбачено бомбосховища, вогнетривкі вікна та інші заходи. У нововведеннях врахували ізраїльський досвід.

Які саме зміни запровадили:

адаптація підземних паркінгів та інших приміщень для укриття населення;

передбачення кімнат безпеки на поверхах за ізраїльським прикладом;

наявність протипожежних стін та вікон;

дотримання гуманної висотності;

забезпечення опалення в холодну пору року (хочуть відокремлювати укриття від паркінгу).

Що каже Андрій Садовий

Чому у Львові вирішили прийняти такі будівельні стандарти? На це мер Львова розповів, що місто завжди йшло на 2 – 3 кроки попереду.

"На сьогодні в нас немає альтернативи. Наші правила подібні до тих, які давно існують в Ізраїлі", – сказав він.

Садовий наголосив, що у Львові передбачать не тільки сховища на -1 поверсі, а й сховища на кожному поверсі.

Це буде добудовуватися окрема частина надміцного бетону та арматури. І коли, наприклад, влучить ракета, то будинок може розсипатися, а ця частина лишиться цілою. Там люди можуть бути в безпеці від бомбардування,

– заявив він.

За його словами, це особливо актуально для людей з інвалідністю. Адже під час повітряної тривоги ліфти не працюють, і їм важко спуститися в укриття.

"А взагалі нам треба міняти своє мислення. Ми переконані, що переможемо в цій війні, але далі все буде, як і завжди – Росія була, є і буде джерелом агресії, тому ми повинні абсорбувати досвід трьох країн", – вважає мер Львова.

НА його думку, Україна має врахувати досвід таких країн:

Ізраїлю, з точки зору безпеки,

Швейцарії, яка має найкрутішу в світі Тероборону, там кожен вдома має зброю,

Фінляндії, де близько 300 тисяч військової сили на 5 мільйонів населення.

"Львів зробив свій крок, наступник крок має робити уряд та Верховна Рада, бо в нашому законодавстві містобудування "виписано" під забудовника. Воно не стоїть на стороні мешканця. Ми всі свої норми скидаємо урядовцям та міністрам, щоб вони це брали за основу", – додав Садовий.

Андрій Садовий: У Львові будуватимуть житло за ізраїльським досвідом



Будівництво та відбудова України

З моменту вторгнення Росії багато будівельних компаній заморозили будівництво своїх будинків. Водночас нещодавно з'явилась інформація, що його почали відновлювати знову. Станом на 6 травня роботи тривали вже на 427 житлових комплексах.

При цьому Львів став містом-прихистком для біженців зі Сходу та Півдня України, де ведуться активні бойові дії. Міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що в місті вже розробляють проєкт, який допоможе забезпечити біженців житлом. Це буде іпотечна програма, бо роздавати їм квартири нема можливості.

Україна не залишиться сама під час відбудови після війни. Нам обіцяють допомогти вже багато держав світу. Також Світовий банк заявив, що виділить Україні 4,8 мільярда доларів.

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