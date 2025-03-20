Росія б'є по Кропивницькому: там пролунали десятки вибухів, пошкодили залізницю

Росія продовжує атакувати мирні міста, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинився Кропивницький.

Росія вночі 20 березня масовано атакує Кропивницький. Про це пише 24 Канал з посиланням на Кіровоградську ОВА.

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Під прицілом – житлові квартали

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка.

В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці,

– написав він.

Райкович наголосив, що всі служби працюють. Також голова ОВА закликав поранених звертатись до лікарень. Всі лікарні міста готові приймати.

Наразі про постраждалих не повідомляли. Натомість кореспонденти Суспільного розповіли про те, що у місті пролунало понад 30 вибухів.

Пошкоджено залізницю

Внаслідок обстрілів Кіровоградщини є пошкодження інфраструктури Укрзалізниці. Оцінити їх та почати відновлення зможуть після оголошення відбою повітряної тривоги.

З міркувань безпеки змінили маршрути руху для низки поїздів:

№53 Дніпро – Одеса;

№92/60 Одеса – Харків/Краматорськ;

№7 Харків – Одеса;

№128 Львів – Запоріжжя;

№52 Одеса – Запоріжжя.

Затримки будуть не менше 3 годин, проте жоден рейс далекого сполучення не скасовують, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довезуть ранкові приміські поїзди та додаткові шатли.

Рейс №790 Кропивницький-Київ з безпекових причин вирушить тільки після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури, наразі всі пасажири та бригада перебувають в укритті.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б користуватись правилом двох стін. Не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже звичайна обережність може зберегти життя.