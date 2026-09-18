18 вересня, 19:31
Оновлено - 19:56, 18 вересня
Росія вдарила ракетами по Києву: в столиці прогриміли вибухи
Росія у п'ятницю, 18 вересня, запустила по Києву балістичні ракети. В столиці пролунали сильні вибухи.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Що відомо про атаку?
Росія ввечері 18 вересня вдарила ракетами по Києву. О 19:28 Повітряні сили повідомили, що на центр міста летіла ракета з напрямку Броварів. Близько 19:29 у столиці прогриміли вибухи.
Віталій Кличко повідомив, що у місті працює ППО. Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою.
Де зараз тривога: дивіться карту
Також країна-агресорка в ніч на 17 вересня завдала комбінованої атаки по Одесі та області. Унаслідок чергового обстрілу серед постраждалих опинилися діти. Також в обласному центрі пошкоджені будинки та понад 10 автомобілів.