Росія чекає, коли Європа приповзе на колінах, – економістка про газову кризу
Джерело:24 канал
У Європі спостерігають рекордні ціни на газ. Росія ж поки мовчить, хоч і доклалась до цієї історії. "Газпром" чекає, коли Європа приповзе на колінах з благаннями.
Таку думку висловила економістка, народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька в ефірі 24 каналу. Вона вважає, що газову кризу в Європі можна було б пояснити формальними причинами, але це не так.
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"Ми з вами прекрасно розуміємо. Є партнер (Росія – 24 канал), у якого є відповідний ресурс для того, щоб країни ЄС не відчували кризи. Якби цей партнер був доброчесний і бачив, що є збільшення попиту, то він забезпечив би цей попит необхідною пропозицією", – пояснила Войціцька.
Ймовірний план "Газпрому"
Однак "Газпром", за її словами, не робить цього спеціально. Росія хоче виконувати лише свої зобов'язання в рамках довготривалих договорів.
Якщо точніше, то вони чекають, коли Європа приповзе до них на колінах і вмовлятиме почати постачати газ на європейський ринок.
Якщо це все ж станеться – Європа лише питатиме, за яких умов можна отримати газ. Перша умова Росії буде точно такою – введення в експлуатацію "Північного потоку-2".
Чи погодиться Європа? Ймовірність щодня стає вищою,
– підсумувала Войціцька.
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Підвищення ціни на газ у Європі: коротко
- Ціна газу в Європі сягнула понад 1 200 доларів за тисячу кубометрів. Це новий рекорд.
- Таке зростання пов'язують з низькими запасами газу в європейських підземних сховищах та ситуацією у світі.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія створила газову кризу в Європі у ручному режимі.