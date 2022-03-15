Росія й далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами, – ОП
15 березня 2022 , 09:46Читать новость на русском
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Російські військові виявилися бездарними проти Збройних Сил України. Тому рашисти продовжують воювати лише з мирним населенням.
15 березня в Україні розпочався 20-ий день війни. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, він демонструє, що ми непереможні.
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Росія і далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Наші військові впевнено б'ють росіян на всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами,
– розповів Подоляк.
Він наголосив, що українці вміють воювати і це зрозумів вже весь світ.
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