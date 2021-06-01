Росія дасть Білорусі зброю: Лукашенко заявив про перекидання російських військ при конфлікті

Про перекидання військ постійно навіть немає мови, так само про створення баз. Про це розповів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Сочі.

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Війська можуть перекинути за добу

Лукашенко сказав, що у створенні баз немає необхідності, але зброю чи війська таки перекидатимуть.

Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби (бази у нас, аеродроми та інше визначені) російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь,

– заявив білоруський політик.

Лукашенко наголосив, що це буде лише в разі загострення військової обстановки. Він вважає, що світ не може дорікати Білорусі через такі дії.



"Чого нам дорікати? Ви ж підтягуєте і створюєте бази в Польщі. У себе колоду в оці не бачать, а нас починають мочити в усіх напрямках: "Ах, Білорусь стає країною, куди іноземні війська підтягуються"... Ви на себе подивіться", – підсумував Лукашенко.

Насамкінець самопроголошений президент доручив посадовцям поговорити з російськими колегами щодо того, якої зброї потребує Білорусь.