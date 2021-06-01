Росія дасть Білорусі зброю: Лукашенко заявив про перекидання російських військ при конфлікті

При загостренні обстановки Росія дасть Білорусі сучасне озброєння. У разі військового конфлікту збираються швидко перекидати російські сили – за добу.
Про перекидання військ постійно навіть немає мови, так само про створення баз. Про це розповів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Сочі.
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Війська можуть перекинути за добу
Лукашенко сказав, що у створенні баз немає необхідності, але зброю чи війська таки перекидатимуть.
Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби (бази у нас, аеродроми та інше визначені) російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь,
– заявив білоруський політик.
"Чого нам дорікати? Ви ж підтягуєте і створюєте бази в Польщі. У себе колоду в оці не бачать, а нас починають мочити в усіх напрямках: "Ах, Білорусь стає країною, куди іноземні війська підтягуються"... Ви на себе подивіться", – підсумував Лукашенко.
Насамкінець самопроголошений президент доручив посадовцям поговорити з російськими колегами щодо того, якої зброї потребує Білорусь.
Що відомо про зближення Росії та Білорусі
- Путін та Лукашенко провели зустріч 28 травня у Сочі. Це відбулось на тлі загострення у Білорусі, зокрема, затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.
- Лукашенко поскаржився Путіну на авіаційну блокаду країни та показав документи щодо ситуації з літаком Ryanair. Політики також говорили про економічне співробітництво та "розвиток двосторонніх відносин".
- Зазначимо, Лукашенко також зустрічався з Путіним у квітні. Після цього він заявив, що Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени 2021 року.
- Додамо, Союзна держава – це проєкт інтеграції Росії та Білорусі, який передбачає поступове створення між країнами політичного, економічного, військового просторів. Попри те, що проєкт існує ще з 1997 року, особливих успіхів у його втіленні не було.