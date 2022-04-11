Росія діє нелогічно і може готувати напад на Дніпро та Одесу, – капітан ВМС США

У війні проти України держава-агресорка діє непередбачувано та нелогічно. Росія може готувати удар по Дніпру та Одесі з метою захопити міста.

Відповідну заяву капітан першого рангу у відставці Військово-морських сил США Гаррі Табах зробив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Читайте також Під "чистку" Путіна у ФСБ потрапили 150 офіцерів, – Bellingcat

Держава-агресорка діє нелогічно

Табах зазначив, що Росія діє непередбачувано, нелогічно, і пояснити її дії неможливо.

Вбивство заради вбивства, такий культ смерті. І своєї та чужої. Незрозумілі ці дії. Очікувати можна всього, і до всього треба готуватися,

– сказав військовий.

Він вважає, Генштаб Збройних Сил України діє набагато грамотніше, ніж це робили під час підготовки до нападу росіяни.

Росія хоче атакувати Дніпро й Одесу

Капітан у відставці ВМС США заявив, що Росія показує, що хоче поділити Україну. Цю інформацію підтверджують і його товариші – і українські, і американські військові.

Росія хоче завдати сильного удару по Дніпру й Одесі. І ось ці розвідувальні польоти, і розвідка, що у них є. І видно, що ваші ЗСУ також до цього готуються,

– наголосив він.

Також Табах додав, що обидві сторони діють в умовах нестачі часу: "У росіян мало часу перегрупуватися та сколотити якесь військо, кинути його. І українці – часу у них також мало". Адже зараз кожна година, кожна хвилини, секунда — це життя українців та військових.

Ознайомтеся – Жданов назвав найнебезпечніший напрямок в Україні: дивіться відео