Росія діє нелогічно і може готувати напад на Дніпро та Одесу, – капітан ВМС США
У війні проти України держава-агресорка діє непередбачувано та нелогічно. Росія може готувати удар по Дніпру та Одесі з метою захопити міста.
Відповідну заяву капітан першого рангу у відставці Військово-морських сил США Гаррі Табах зробив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Держава-агресорка діє нелогічно
Табах зазначив, що Росія діє непередбачувано, нелогічно, і пояснити її дії неможливо.
Вбивство заради вбивства, такий культ смерті. І своєї та чужої. Незрозумілі ці дії. Очікувати можна всього, і до всього треба готуватися,
– сказав військовий.
Він вважає, Генштаб Збройних Сил України діє набагато грамотніше, ніж це робили під час підготовки до нападу росіяни.
Росія хоче атакувати Дніпро й Одесу
Капітан у відставці ВМС США заявив, що Росія показує, що хоче поділити Україну. Цю інформацію підтверджують і його товариші – і українські, і американські військові.
Росія хоче завдати сильного удару по Дніпру й Одесі. І ось ці розвідувальні польоти, і розвідка, що у них є. І видно, що ваші ЗСУ також до цього готуються,
– наголосив він.
Також Табах додав, що обидві сторони діють в умовах нестачі часу: "У росіян мало часу перегрупуватися та сколотити якесь військо, кинути його. І українці – часу у них також мало". Адже зараз кожна година, кожна хвилини, секунда — це життя українців та військових.
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