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24 Канал Новини України Не відмовились від провокацій у Європі, – військовий сказав, які варіанти розглядає Кремль
11 липня, 09:21
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Не відмовились від провокацій у Європі, – військовий сказав, які варіанти розглядає Кремль

Юлія Гринишина

Пєсков заявив, що Росія не збирається зараз починати третю світову війну. Але Європа сприймає це насторожено. Під час саміту НАТО обговорювалась доповідь Великої Британії, в якій вказувалось, що у планах Росії до 2030 року підготувати 17 бойових дивізій і армію чисельністю 1,5 мільйона осіб, яка має бути готова до бойових дій проти членів Альянсу.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко, зазначивши, що певні дії, які зараз вчиняються в Росії, свідчать про те, що країна-агресорка розглядає сценарій, за якого їй доведеться воювати проти східного флангу НАТО або щонайменше перевірити безпеку цих держав, зокрема Фінляндії, яка вже почала готуватися.

У Путіна на столі 5 – 6 планів щодо Європи

Військовий аналітик зауважив на тому, що хоч Росія зараз воює проти України, але вона будує на кордоні з Фінляндією військові містечка. Крім того, вона не забуває про розбудову військової інфраструктури в Білорусі. Це, на його погляд, аспекти, які свідчать про можливу підготовку Росії до здійснення агресивних дій.

Росія там намагається укріпити свій Балтійський флот, наскільки це можливо. Вона не полишає різних планів того, що в певну мить доведеться спробувати перевірити безпеку країн НАТО. Розглядає різні варіанти для цього. Я думаю, що там 5 – 6 планів точно є, 
– припустив Мусієнко.

Це, на думку військового аналітика, може бути масштабний конвенційний удар із застосуванням ракет, дронів, далекобійної артилерії, сухопутного складника армії або ж провокації. Наприклад, коли російські солдати переодягнені в польську, литовську чи естонську форму, будуть намагатися вчинити провокаційні дії, провести операції під чужим прапором.

Один із варіантів проведення операції, з його слів, передбачає перевірку систем протиповітряної оборони, тобто коли можуть залітати дрони, наприклад, вглиб території цих держав. Росія таким чином буде використовувати цей фактор для того, щоб створювати ризики й загрози, але водночас спробувати посіяти розбрат між членами Північноатлантичного альянсу.

Наприклад, Польща звернеться, а партнери будуть трошечки зволікати із тим, що робити. Є різні варіанти, які розглядає Кремль. Я думаю, що ці плани там є на столі або десь в шухлядах у Путіна, вони остаточно не зняті. Якщо ми говоримо в довшій перспективі, то все може бути до 2030 року. Інтрига зберігається в тому, яку позицію займе Китай, якщо говорити про світовий вимір цієї війни, 
– озвучив Мусієнко.

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що Росія не може досягнути успіхів військовим шляхом зараз в Україні, хоча дуже цього хоче.

Про плани Росії щодо НАТО: дивіться у відео

Кремль хоче розподілу сфер впливу

Серед ймовірних планів Росії військовий аналітик окреслив спробу Кремля перевірити єдність НАТО, наскільки США будуть долучені до європейської безпеки, а також спробувати залякати суспільство Європи страшною війною, спровокувати настрої, щоб люди голосували за ультраправі партії, що буде призводити до кризових явищ у структурі ЄС з перспективами розколу і розпаду.

"Через ескалацію максимально прийти до деескалації. Тоді, за логікою Путіна, з ним знову має зустрітися американський президент, можливо, спільно з європейцями, врегулювати багато питань про розподіл так званих сфер впливу. Це те, що він хоче, тому що війна ж почалася, зокрема, проти України з ультиматуму Путіна, який він висунув НАТО і США у грудні 2021 року. Він хотів би нового глобального розподілу, але так не буде. Світова архітектура безпеки й характер міжнародних відносин змінюються", – пояснив Мусієнко.

Україна показала, що не можна зібратися, наприклад, в Анкориджі, де пройшла зустріч Трампа і Путіна, і вирішувати долю всієї Європи, включно з Україною. Мовою ультиматумів, як наголосив військовий аналітик, з нашою державою говорити не вийшло. Українське суспільство це показало.

Підсумовуючи Мусієнко додав, що Путін може хоче ослабити Європу, роз'єднати її, тому що вона сьогодні – це великий тил для України в сенсі виробництва озброєння, фінансування. Очільник Кремля має на меті цю підтримку зруйнувати.

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