Росія домоглася, чого хотіла, – Данілов про вимоги до НАТО

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Москва домоглася того, чого хотіла. Зокрема, висунувши вимоги до НАТО, Росія отримала можливість прямих переговорів із США.

Данілов зазначив, що Росія фактично поставила ультиматум Штатам та іншим країнам Північноатлантичного альянсу. Далі треба спостерігати, як розвиватимуться події.

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Росія домоглася того, чого вона хотіла. Вона хотіла прямих переговорів зі Сполученими Штатами. Росія це питання вирішила,

– сказав Данілов.

Що відомо про "гарантії безпеки" НАТО

Президент Росії Володимир Путін у розмові з американським колегою Джо Байденом 7 грудня вимагав "гарантій безпеки" для Росії. Мовилось про нерозширення НАТО на території Східної Європи, тобто фактично про заборону Україні вступати до Альянсу.

Уже через 10 днів у МЗС Росії опублікували документ з "гарантіями безпеки". У Кремлі заявили, що мають намір обговорювати їх з США. У НАТО теж мають намір провести перемовини з Москвою. Глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив дату переговорів – 11 січня, а наступного дня відбудеться саміт Росія – НАТО.

До слова, російські ЗМІ писали, що переговори щодо "гарантій безпеки" можуть відбутися у Швейцарії. Однак офіційного підтвердження немає.

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