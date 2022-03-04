Росія думала, що операція пройде швидко: планування було 100 загиблих з їхнього боку
Російські окупанти переоцінили свої сили у війні проти України. Загарбник думав, що швидко зможе окупувати Україну.
Втрати Росії у сто раз більші, аніж вони очікували
Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі одного з телеканалів України.
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Російська Федерація, коли планувала операцію примусу до миру в Україні – вона думала, що ця операція буде дуже коротка,
– сказав Подоляк.
Росія розуміла, що отримає наслідки через напад, але вони будуть "достатньо комфортні".
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що Росія з військової точки зору очікувала 100 загиблих. Натомість вже зараз на 9-й день війни втрати агресора складають приблизно 10 тисяч.
Таким чином, втрати Росії вже зараз у сто раз більші, аніж вони очікували.
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