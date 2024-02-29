Ворог продовжує економити бронетехніку на лівому березі при штурмах, тому йде пішки, – Гуменюк

Російські військові не полишають спроб здійснювати тиск на наші позиції на лівому березі Херсонщини. Водночас у їхніх діях спостерігаються певні зміни. Зокрема, відсутність бронетехніки.

Детальніше про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Вона зауважила, що на лівому березі передбачувана ситуація.

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Ворог іде на штурми пішки

За словами Наталії Гуменюк, наші військові продовжують утримувати плацдарм, виконувати бойову роботу з розширення та закріплення на позиціях, які ми маємо. Натомість ворог уперто намагається виконати завдання під вибори президента Росії: тиснути на наші позиції, штурмувати. Водночас, підкреслює вона, всі потуги ворога безрезультатні.

Вони продовжують економити бронетехніку, образно кажучи, в них є командирське ембарго, заборона використовувати броньову техніку у штурмових діях,

– підкреслила Гуменюк.

Вона зазначила, що за минулу добу були чотири спроби у пішому порядку дістатися до наших позицій. Окупанти намагалися з допомогою стрілецьких боїв вибити наших військових.

Ворог боїться атакувати керованими авіабомбами

Крім того, певною мірою російські загарбники обмежені у використанні керованих авіабомб.

Уроки, які засвоює ворожа авіація на Сході, передаються і на Південь. І там ми бачимо відсутність використання авіації в тому обсязі, в якому ворог раніше собі дозволяв. В тому числі з бомбардуванням позицій у Кринках,

– уточнила речниця.

Лиш у першій половині доби 29 лютого російське військо втратило три літаки Су-34. Зранку стало відомо про знищення одного, а через кілька годин – ще двох. Якщо говорити про статистику останніх 12 днів, то статистика втрат окупантів серед авіації поповнилася 13 російськими літаками.

Російські загарбники мають страх використовувати свою тактичну авіацію з огляду на рясний літакопад на Сході. Паралельно ворог змінює свій підхід. Гуменюк уточнила, що зараз окупанти переключаються на стратегічну авіацію. Її Росія підіймає над акваторією Чорного моря, намагаючись запускати ракети Х-22.