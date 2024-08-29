Росія формує нову бригаду для підтримки сил на Харківщині

Окупанти формують нову "добровольчу" бригаду для підтримки угрупування "Сєвєр", яке діє на Харківщині. Наказ про "Барс" вороже міноборони видало 21 серпня.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев. До речі, деякі експерти вважають, що формування добровольчих підрозділів в російській армії – прихована форма мобілізації.

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Що відомо про нову російську бригаду "Барс"

Відповідно до наказу міноборони Росії від 21 серпня 2024 року та вказівки начальника генштабу від 22 серпня, у Росії почали формування нової "добровольчої" бригади під назвою "Барс".

До її складу входитимуть 3 окремі загони. Зокрема, "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" і "Барс-Бєлгород". Загалом 4921 військовослужбовця. Завданням нової бригади агресора буде підтримка угруповання військ "Сєвєр".

Як вважають деякі експерти, формування добровольчих підрозділів в армії являє собою приховану форму мобілізації, при цьому кандидати набираються найчастіше з бідних регіонів, та іноземних громадян, які не завжди мають відповідний бойовий досвід,

– наголосили в ОТУ "Харків".

