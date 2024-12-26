Плацдарм на перспективу: на які міста можуть рушити росіяни

Росіяни прагнуть сформувати новий плацдарм для весняно-літньої кампанії, тому наступають на Сіверському та Лиманському напрямках. Під загрозою може опинитися найбільша міська агломерація на Донеччині.

Мовиться про Слов'янськ та Краматорськ. Перешкодити планам ворога можна за допомогою важкопіхотного озброєння. Військовий експерт Владислав Селезньов назвав 24 Каналу зброю, яка є найбільш ефективною у боях на відстані 500 – 1000 метрів.

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Що необхідно Україні для зупинки ворога

Росіяни намагаються просуватися на Сіверському та Лиманському напрямках, аби сформувати ще один плацдарм на перспективу весняно-літнього наступу в бік Слов'янсько-Краматорської міської агломерації.

Поступово виходимо до того, що в зоні ризику може опинитися, мабуть, найбільша міська агломерація на території Донеччини, що перебуває під контролем української армії,

– зазначив Владислав Селезньов.

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Ситуація безумовно надзвичайно небезпечна. Ключовий фактор, який може стати допоміжним у цьому процесі – ресурси. Ставка робиться на важкопіхотне озброєння:

великокаліберні кулемети;

автоматичні гранатомети;

міномети;

У боях на відстані 500 – 1000 метрів ця зброя є найбільш ефективною та допоміжною.

Чи вистачає цих ресурсів нашим воїнам? Таке питання краще адресувати офіційним речникам. Але, дивлячись на ситуацію на полі бою, нам насправді є через що перейматися,

– пояснив військовий експерт.

Росіяни мають це озброєння, відповідно трансформують його в територіальні здобутки. На швидкість стабілізації нинішньої ситуації впливатимуть ресурсні можливості та спроможність будувати належні фортифікації на певних рубежах.

Де розташовані Слов'янськ і Краматорськ: дивіться на карті