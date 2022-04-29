Росія ганьбитиметься на параді 9 травня наодинці: не кличуть навіть Лукашенка

Для Росії 9 травня уже давно стало днем брязкання зброєю в Москві, яке називають парадом. На нього зазвичай запрошували багатьох іноземних лідерів, частина з яких таки прибувала до Росії. Та цього року все змінилося.

Про те, що нікого з іноземних лідерів нібито не запросили до Москви, заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков. Його активно цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Парад буде навіть без Лукашенка

У Кремлі не хочуть визнавати, що жоден світовий лідер з власної волі би і не приїхав на парад до країни, яка розв'язала наймасштабнішу війну з часів Другої світової. Пєсков каже, що Росія нібито сама вирішила не запрошувати нікого, бо "дата не ювілейна".

Річ у тім, що це не ювілейна дата. Це наше свято, святе для всієї Росії, для всіх росіян. Але закордонних лідерів ми не запрошували,

– заявив Пєсков.

Та справді дивує те, що на параді ніхто не покаже, звідки на Білорусь готували напад: Кремль не запросив навіть ледь не єдиного союзника – самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Цьогорічне 9 травня "особливе"

Щороку 9 травня росіяни влаштовували буквально феєричне свято на честь "перемоги над нацизмом". Замість гасел "Ніколи знову!", росіяни використовували "Можемо повторити!". Цей день ледь не найбільше для росіян свято, на якому щорічно Путін відзначається цинізмом, применшуючи здобутки інших народів у боротьбі з нацистами.

Та цьогоріч святкування 9 травня буде зовсім іншим. Наприклад у Латвії замість Дня перемоги буде день жалоби за всіма загиблими на війні з Росією українцями.

В Ізраїлі скасували традиційний парад ветеранів. Також парад не проводитиме Казахстан. Та що там казати, навіть у квазіреспубліці Придністров'я параду цьогоріч не буде.

Та варто зауважити, що за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях росіяни викрадають чоловіків призовного віку. Їх можуть використати 9 травня, як "військовополонених".

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