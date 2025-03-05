Всі готові, – керівник ЦПД попередив про наміри росіян щодо масованих обстрілів

Росія вже понад тиждень готова до нових масованих обстрілів. Запаси ракет накопичені, стратегічна авіація повністю підготовлена. Усе залежить лише від наказу командування.

Про це повідомив в ефірі 24 Каналу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він додав, що дії росіян передбачувані, а їхній план ударів по енергетичній інфраструктурі взимку зазнав невдачі.

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Цьому сприяли два чинники: погодні умови, які заважали точно влучати в цілі, а також ефективна робота українських військових. Вони знищували нафтопереробні заводи, де зберігалося авіаційне паливо, склади з ракетами та аеродроми.

Росія збільшила замовлення на "Шахеди"

"Але стратегія Росії не змінилася. Не виключено, що вони можуть превентивно готуватися до наступної зими, щоб створити Україні проблеми. Я впевнений, що Росія не збирається завершувати війну цього року. Про це свідчить уся їхня діяльність: робота ВПК, завдання з нарощування кількості "Шахедів", щоденні пуски та збільшення екіпажів", – сказав Андрій Коваленко.

Він додав, що Росія, попри заяви про готовність до мирних переговорів, продовжує завдавати ударів, її бомбардувальники споряджені, а військово-промисловий комплекс нарощує виробництво ракет Х-101 і "Шахедів".

Плани розписані до кінця року. Наприклад, завод "Алабуга" в Татарстані, який займається виробництвом "Шахедів", минулого року випустив 6 тисяч дронів, а також 10 тисяч дронів-обманок, які перевантажують ППО – це їхня головна мета. І це лише одне підприємство, а таких значно більше,

– сказав Коваленко.

Він додав, що цього року для "Алабуги" вже заплановано виробництво понад 8 тисяч "Шахедів" і щонайменше 15 тисяч дронів-обманок. Темпи виробництва суттєво зростають.

"Росія не готується до миру. Тому в її плани, звісно, можуть входити удари по енергетиці та інфраструктурі з метою завдати Україні якомога більше проблем уже наступної зими. До цього всі готові", – підсумував Коваленко.