Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом: заява Лаврова – відео

Росія готова розірвати відносини з Євросоюзом. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, це відбудеться, якщо ЄС продовжить вводити санкції проти російської економіки.

Про це Лавров розповів в інтерв'ю роcійcькому пропагандисту Володимиру Соловйову.

Актуально Санкції ЄС проти Росії діятимуть до повного виконання мінських домовленостей, – Боррель

Росія може розірвати відносини з ЄС після введення санкцій

Ми виходимо з того, що ми готові. Якщо ми ще раз побачимо, як ми вже відчули неодноразово, що в якихось областях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в самих чутливих сферах, – так,

– сказав Лавров.

Глава МЗС запевняє, що начебто Росія не хоче бути ізольованою від світу, проте вона до цього має бути готова. "Хочеш миру – готуйся до війни", – завершив Лавров.

Дивіться фрагмент з інтерв'ю Лаврова:

Боррель заявив, що Росія – не готова до діалогу

Зазначимо, що наразі у ЄС готують нові санкції проти Росії через ув'язнення Олексія Навального. За інформацією ЗМІ, жодна країна-член євроспільноти не виступає проти такого кроку.



Поїздка верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви виявилась дуже напружений. Переговори з Лавровим дуже розчарували Борреля. Він повідомив, що Кремль – до діалогу абсолютно не готовий.