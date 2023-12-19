Росія готова завойовувати сусідів, вона не задовольниться Україною, – Держдеп США

У Державному департаменті США висловили занепокоєння, що наміри держави-агресора не обмежуються окупацією України. Росія готова завойовувати сусідів.

Про це заявив речник Держдепартаменту США. Метью Міллер наголосив, що дуже важливо підтримувати Україну.

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Росія хоче завоювати своїх сусідів

Речник Держдепу зазначив, що США продовжують бути занепокоєні через російську агресію загалом.

І одна з речей, які ви чули від президента, полягає в тому, що однією з причин, чому так важливо, щоб ми підтримували Україну, є те, що ми не вважаємо, що Путін буде задоволений і зупиниться на Україні, якщо йому вдасться остаточно завоювати Україну і підпорядкувати її Росії,

— сказав Міллер.

Речник нагадав, що саме це мотивувало Фінляндію вступити до НАТО, а Швецію — прагнути членства в Північноатлантичному альянсі.

"Ви бачили Росію, яка продемонструвала готовність і прагнення використовувати свої збройні сили для завоювання своїх сусідів, тому, звичайно, ми хочемо вжити заходів для стримування цього", — підкреслив Міллер.