Готували одну з наймасштабніших диверсій на Одещині: СБУ затримала агентів ФСБ
- СБУ затримала агентів ФСБ, які готували ракетний удар по сховищу селітри в Одеському морському порту, запобігши масштабній диверсії.
- Зловмисникам пред'явлено підозру в державній зраді, незаконному поводженні зі зброєю, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
- Один з агентів планував ліквідацію місцевого депутата та диверсію з вантажем селітри, вилучено докази злочинної діяльності, бойові гранати, наркотики.
Співробітники СБУ запобігли масштабній диверсії Росії на Одещині. Агенти ворожої спецслужби готували ракетний удар окупантів по сховищу селітри в одному з морських портів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.
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Що правоохоронці кажуть про російських агентів?
За результатами спецоперації в Одеській області, затримано двох агентів ФСБ, які готували ракетний удар окупантів по сховищу селітри в одному з морських портів.
Відповідно до даних розслідування, завданням агентів було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі "позитивної відповіді" від інформаторів, росіяни збиралися завдати по об'єкту ракетний удар, який мав спричинити масштабні руйнування.
В Офісі генпрокурора підкреслили, що один з агентів був завербований спецслужбами Росії для здійснення підпалів трансформаторних будок, автомобілів ЗСУ. 29-річний фігурант є порушником правил військового обліку та перебуває в розшуку, до протиправної діяльності він залучив свою 56-річну співмешканку, яка на власному авто возила його на місця вчинення злочинів.
Інформатора затримали правоохоронці / Фото СБУ
Служба безпеки затримала спільницю агента / Фото СБУ
Підозрюваний запропонував своєму куратору з Росії, за відповідну винагороду, ліквідувати одного з депутатів місцевих рад та здійснити диверсію з вантажем селітри об'ємом 1500 тонн, судно з якою зайшло в акваторію порту, де працює контролером його співмешканка.
Під час обшуків у них вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності, бойові гранати, наркотичні засоби. Відомо, що з місця потенційного удару рашистів було вивезено весь обсяг селітри.
Листування зловмисника з куратором / Фото СБУ
Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану,
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.