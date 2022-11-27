Ті самі наративи про "нацистів": Росія готувала напад на Японію, – ЗМІ

Виявилося, що ще одна країна, крім України, могла стати жертвою повномасштабного вторгнення Росії. Анонімне джерело ФСБ стверджує, що Кремль серйозно розглядав можливість нападу на Японію в серпні 2021 року.

Доступ до секретного повідомлення, нібито написаного людиною, яка співпрацює з ФСБ, отримали журналісти американського видання.

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Росія планувала напад на іншу державу

Анонім відправив електронного листа, датованого 17 березня, в якому мовилося про наміри країни-агресорки напасти на Японію. Там навіть були вказані позиції російських гелікоптерів, які, нібито, повинні були чекати сигналу для атаки на країну.

Паралельно з цим пропагандистська машина мала налаштувати росіян проти Японії і переконати їх, що японці начебто "нацисти" та "фашисти". Хм, десь ми це вже чули щодо українців, чи не так?

Як мала працювати кремлівська пропаганда

"Підставою" називати японців "нацистам" мало стати розсекречення ФСБ інформації про те, що під час Другої світової війни японські спецслужби мали катувати громадян СРСР. Спочатку, 8 серпня, російські ЗМІ досить скупо коментували цю новину: пропагандисти стверджували, що Японія від 1938 року готувалася до війни з СРСР, буцімто планувала напад, робила диверсії тощо.

Але від 16 серпня ЗМІ країни-терористки буквально вибухнули, обговорюючи розсекречені документи зовсім в іншому тоні: японці нібито проводили жахливі біологічні експерименти на радянських військовополонених і вкрай жорстоко поводилися з цивільними особами.

Кремль передумав

Однак восени подібні записи почали вщухати. У повідомленні не пояснюється, чому Москва передумала і вирішила вдертися до України за кілька місяців.

Впевненість у тому, що Японія та Росія увійдуть до стадії гострого протистояння і навіть війни, була високою. Тому, зрештою, обрали Україну для війни. І в обох випадках це просто безумство. Але загалом війна була неминуча для Росії через маніакальне бажання війни,

– написав анонім.

У Newsweek повідомили, що звернулися до міністерств закордонних справ Росії і Японії за коментарем. Але відповіді на момент публікації не було.

Що варто знати про стосунки Росії та Японії

За Курильські острови між Росією та Японією точаться суперечки, які загострилися після широкомасштабного вторгнення РФ до України. В Японії вважають, що Росія відібрала Курильські острови, приєднавши їх до Сахалінської області у Другій світовій війні. Уперше від 2003 року навесні цьогоріч Японія назвала їх незаконно окупованими Росією.

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