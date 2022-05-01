Росія готувала теракт: планувала збити пасажирський літак і звинуватити Україну

СБУ знешкодила ворожу диверсійну групу, яка планувала теракт. Згідно з планом, диверсанти хотіли збити пасажирський літак та звинуватити в цьому Україну.

За даними СБУ, російська агентура повинна була збити пасажирський літак над Росією або Білоруссю. Для цього диверсантам дали завдання – знайти переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger.

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СБУ зірвала плани росіян

Співробітникам СБУ довелося провести багатоетапну спецоперацію для виявлення диверсантів, оскільки вони були глибоко законспіровані. Відомо, що диверсанти є агентами генштабу збройних сил Росії.

Російські агенти навмисно шукали Stinger, щоб у збитті пасажирського літака звинуватити Україну та західних партнерів.

В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger,

– заявили в СБУ.

Ворожа диверсійна група складалася з трьох осіб – двох агентів із подвійним громадянством та завербованого ними спільника. Роботу ДРГ курував Олександр Тютерев, він же "Морпєх" – кадровий співробітник російського генштабу. Саме він брав участь в організації серії терактів на Одещині, за що і перебуває в розшуку.

Диверсанти втиралися в довіру до наших захисників

Російські агенти намагалися втертися в довіру нашим Збройним Силам, тому видавали себе за патріотично налаштованих волонтерів. Щоб наші захисники точно їм повірили, диверсанти навіть надали достовірну інформацію про позиції кадирівців.

Ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування "довірчих" взаємин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів так званих "кадирівців",

– повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Пізніше свої зв'язки "волонтери" планували використати для отримання ПЗРК Stinger, щоб відправити його до Росії та влаштувати теракт. Під час спецоперації СБУ затримала усіх учасників диверсійної групи.

"Морпєх" брехав своєму керівництву

Як повідомляє СБУ, злочинні плани Росії, які вдалося викрити, демонструють суттєвий рівень деградації російської розвідки та спецслужб.

Зокрема "Морпєх", він же Олександр Тютерев, брехав своєму керівництву про те, що вся їхня операція іде успішно. Водночас диверсанти, яких упіймала СБУ, отримували завдання про створення фейків про теракти в Україні.

Наприклад, затримані диверсанти мали підготувати фейкові фото та відео про нібито напад на блокпост територіальної оборони. Однак усі плани їм перекреслила наша Служба безпеки.

До теми – брифінг речника СБУ щодо затримання російських диверсантів: дивіться відео