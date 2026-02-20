Готувала вбивства відомих українців: СБУ знешкодила агентурно-бойову групу Росії

Росія готувала серію резонансних вбивств в Україні. СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови зруйнували плани агресора.

Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою "Енігма 2.0" на території обох країн була знешкоджена оперативно-бойову групу Росії, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела в СБУ.

Дивіться також Готував замах на посадовця та теракт: СБУ затримала ще одного ворожого агента

За ким і як полювала Москва?

Основними "цілями" ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки Міноборони, зокрема бійці Іноземного легіону ГУР МО.

Зловмисники розглядали різні варіанти ліквідації потенційних жертв: від розстрілів "впритул" до підриву автомобілів.

За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів США, залежно від статусу особи.

У ході спецоперації були затримані керівник ворожого осередку – 34-річний рецидивіст з Молдови, двоє його агентів, їхні спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров'я.

Рецидивіста з Молдови окупанти завербували, коли він відбував покарання в російській тюрмі. Після відбуття терміну покарання його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем Росії. До її складу резидент підбирав "однодумців" з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом. У подальшому агентів розподіляли на групи.

Перша з них – відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга – "кілери", які мали здійснити замовні вбивства. Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах нашої держави.

Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв'язку. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Російські спецслужбісти сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Знешкоджено групу злочинців, які на замовлення Росії готували замахи на українців / Фото СБУ

Що відомо про інші випадки викриття агентів Росії?