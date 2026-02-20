Готувала вбивства відомих українців: СБУ знешкодила агентурно-бойову групу Росії
- СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови знешкодили агентурно-бойову групу Росії, яка готувала вбивства відомих українців.
- Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв'язку.
Росія готувала серію резонансних вбивств в Україні. СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови зруйнували плани агресора.
Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою "Енігма 2.0" на території обох країн була знешкоджена оперативно-бойову групу Росії, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела в СБУ.
Дивіться також Готував замах на посадовця та теракт: СБУ затримала ще одного ворожого агента
За ким і як полювала Москва?
Основними "цілями" ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки Міноборони, зокрема бійці Іноземного легіону ГУР МО.
Зловмисники розглядали різні варіанти ліквідації потенційних жертв: від розстрілів "впритул" до підриву автомобілів.
За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів США, залежно від статусу особи.
У ході спецоперації були затримані керівник ворожого осередку – 34-річний рецидивіст з Молдови, двоє його агентів, їхні спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров'я.
Рецидивіста з Молдови окупанти завербували, коли він відбував покарання в російській тюрмі. Після відбуття терміну покарання його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем Росії. До її складу резидент підбирав "однодумців" з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом. У подальшому агентів розподіляли на групи.
Перша з них – відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга – "кілери", які мали здійснити замовні вбивства. Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах нашої держави.
Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв'язку. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Російські спецслужбісти сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Знешкоджено групу злочинців, які на замовлення Росії готували замахи на українців / Фото СБУ
Що відомо про інші випадки викриття агентів Росії?
У Київській області затримали агента російської воєнної розвідки, який готував нові ракетні удари по теплових електростанціях. Затриманому, який раніше був ув'язнений за вбивство, оголосили підозру за статтею про держзраду, йому загрожує довічне.
СБУ затримала 48-річну мешканку Одеси. Жінка збирала інформацію про енергоінфраструктуру міста та передавала її росіянам.
СБУ та Нацполіція викрили агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти у Києві та Житомирі. Дві жінки були затримані, їм загрожує до 12 років ув'язнення.