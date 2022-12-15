Росіяни готують 200 тисяч солдатів, не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ, – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він наголосив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Залужний не сумнівається у тому, що окупанти знову підуть на Київ.

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Залужний переконаний, що росіяни знову підуть на Київ

Залужний наголосив, що все ж таки "часткова мобілізація" в Росії спрацювала. За його інформацією, у резерві російської армії є 1,2 – 1,5 мільйона осіб.

Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати,

– сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив, що вивчав історію двох чеченських воєн, де все було так само. "Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", – заявив він.

"Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", – наголосив Залужний.

Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні, Росія може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Росія може спробувати розпочати широкомасштабний наступ