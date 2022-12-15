Росіяни готують 200 тисяч солдатів, не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ, – Залужний
Джерело:The Economist
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він наголосив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Залужний не сумнівається у тому, що окупанти знову підуть на Київ.
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Залужний переконаний, що росіяни знову підуть на Київ
Залужний наголосив, що все ж таки "часткова мобілізація" в Росії спрацювала. За його інформацією, у резерві російської армії є 1,2 – 1,5 мільйона осіб.
Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати,
– сказав Головнокомандувач ЗСУ.
Залужний зазначив, що вивчав історію двох чеченських воєн, де все було так само. "Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", – заявив він.
"Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", – наголосив Залужний.
Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні, Росія може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.
Росія може спробувати розпочати широкомасштабний наступ
- Російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці – уздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.
- Російські бойові сили, які звільнилися після відходу із західного (правого) берега Херсонської області, передислокувалися в різні райони Донбасу, посилені мобілізованими резервістами. Крім того, російські війська можуть сподіватися розпочати наступ у західній частині Донецькій області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледар-Павлівка.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни запевняють, що російські бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.