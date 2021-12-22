Росія готує дітей та дорослих до можливого початку бойових дій, – The New York Times

Кремль хоче підготувати росіян до можливості початку бойових дій. При цьому, там намагаються впливати не лише на свідомість дорослих, але й дітей.

Одне з найпопулярніших американських ЗМІ, газета The New York Times, присвятило цій темі розлогий матеріал. Там пояснили, як Росія мілітаризує своє суспільство.

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Російських дітей змалечку готують до служби

Журналісти звернули увагу на "військово-патріотичне виховання" дітей у Росії, яке влада розцінює як один із пріоритетів. Для молоді зі всієї країни нещодавно організували конкурс, аби повправлятися у патріотизмі. Студенти упродовж кількох днів поспіль змагалися у читанні карт, стрільбі, а також брали участь у вікторинах з історії. Частина фінансування конкурсу надходила з Кремля.



Як Росія мілітаризує дітей / Фото The New York Time

Ветеран спецназу КДБ – Святослав Омельченко – є засновником групи "Вимпел", яка організовувала цей захід. "Батьки та діти розуміють, що ця агресивна оболонка навколо нас стискається, твердішає. Ми робимо все, аби діти знали про це й були готові піти та служити", – заявив він.

"Кремль продає ідею війни"

Як відзначає видання, російська влада насаджує громадянам думку про те, що їхня батьківщина оточена ворогами. Цю концепцію, мовляв, просувають через школи, збройні сили, медіа й православну церкву. В уряді держави-агресорки навіть говорять, що, можливо, Москві знову доведеться захищатись, "як проти нацистів у Другій світовій війні".

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The New York Times пише, що неухильна мілітаризація російського суспільства за президента Путіна раптово стала дуже важливою. Особливо зараз, коли там нарощують війська біля українського кордону й розпалюють побоювання Заходу щодо нового наступу. "Схоже, вона привчила багатьох до думки, що можуть початися бойові дії", – мовиться у статті.

У ній журналісти також наводять слова Дмитра Муратова – редактора російської газети, який отримав Нобелівську премію миру. "Влада активно продає ідею війни. Люди звикають до думки про її допустимість", – зауважив він.

До яких методів вдається Кремль

Також в американському ЗМІ згадали про виступ Путіна перед військовими керівниками країни, який відбувся 21 грудня. Очільник Кремля там сипав звинуваченнями у бік Заходу. Він наполягав, що Росія нібито не бажає кровопролиття, але готова відповісти "воєнно-технічними заходами на агресивну поведінку".

Аби впливати на свідомість росіян та їхнє сприйняття реальності, російська влада використовує, зокрема, державне телебачення. Там цинічно впроваджують наративи про "фашистський переворот в Україні" та "Захід, який прагне знищити Росію".

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