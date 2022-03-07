Росія готує "каральні операції", щоб зломити спротив українців, – британські ЗМІ

Кремль доручив своїй ФСБ готувати "каральні операції" у захоплених містах. Орки хочуть зломити спротив українців.

ФСБ доручили "підтримувати політичний порядок", тобто вчиняти репресії та катування. Британські ЗМІ пишуть про це, посилаючись на дані європейської розвідки та аналітиків.

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Новий хворий задум окупантів

Російські офіційні особи розглядають нову агресію для придушення ймовірного протесту та опору. Збираються доручити своїм оркам абсолютно хворі та цинічні завдання:

насильницький контроль натовпу,

репресивні затримання організаторів протесту,

публічні страти для стримування українських протестувальників.

Дешева тактика

Аналітики зазначають, що використання терору для поневолення населення – це дешева тактика. Звісно, на більше людина, яка ховається у бункері, неспроможна.

За розрахунками видання, для окупації всієї країни зазвичай потрібно 20 солдатів на 1000 жителів. Однак у 2003 році Росія направила до Чечні понад 150 військовослужбовців на 1000 жителів. В Україні це означатиме присутність понад 6 мільйонів російських солдатів.

Спокуса в Москві вдатися до терору на безкрайніх теренах України буде великою. Це також дешевий і перевірений метод, коли у вас недостатньо людей,

– підсумовують аналітики.



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