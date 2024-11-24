Мільйони людей можуть залишитися без світла: Росія готує масштабну кібератаку на Велику Британію
Росія готова розпочати хвилю кібератак на Велику Британію, які можуть загасити світло для мільйонів. Очікується, що відповідне попередження у понеділок зробить британський міністр Пет Макфадден на конференції НАТО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Дивіться також Ми не у стані війни, – прем'єр Британії різко відповів на закиди російського посла
У Британії мільйони людей можуть залишитися без світла через атаку Росії
За даними видання, Макфадден наголосить, Росія "надзвичайно агресивна й безрозсудна в кіберпросторі", а також хоче отримати "стратегічну перевагу й принизити держави, які підтримують Україну".
Виступаючи на конференції НАТО з кіберзахисту в Лондоні, міністр також додасть, що за останній рік російські військові і їхня "неофіційна армія кіберзлочинців і хактивістів не просто посилили свої атаки, а й розширили їхні цілі, включивши до них низку членів і партнерів НАТО".
Журналісти зазначають, що у Британії агресор націлився на засоби масової інформації, телекомунікації, політичні й демократичні інститути та енергетичну інфраструктуру.
Жорстка військова сила – це одне. Але кібервійна може бути дестабілізаційною та виснажливою. За допомогою кібератаки Росія може вимкнути світло для мільйонів людей. Вона може вивести з ладу електромережі. Це "прихована війна", яку Росія веде з Україною,
– цитує видання майбутню промову міністра.
До речі, очікується, що відповідне попередження пролунали лише через кілька днів після того, як Путін погрожував, що нібито вдарить по Британії у відповідь на використання Україною Storm Shadow.