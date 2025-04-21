Ексреспублікам СРСР "приготуватися": в ISW вказали на небезпечну риторику Кремля
- Кремль готує населення до затяжного конфлікту з НАТО, використовуючи риторику, схожу на ту, що застовував для виправдання вторгнення в Україну.
- Російські чиновники звинувачують ЄС у "неонацистській ідеології" та демонізують Європу й НАТО, посилюючи негативні настрої до Заходу серед російського населення.
Надії росіян на швидке закінчення війни завдяки посередництву Трампа щодня згасають. Кремль тим часом готує своє населення до ще одного протистояння. Цього разу – затяжного конфлікту з НАТО.
Так, в Інституті вивчення війни проаналізували останні заяви російських високопосадовців і виявили, що ті почали використовувати ті самі висловлювання щодо ЄС і НАТО, якими завжди виправдовували вторгнення в Україну, передає 24 Канал.
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Москва готує росіян до затяжної війни з НАТО
Так, 20 квітня пропагандист Павло Зарубін попросив очільника російського МЗС Сергія Лаврова прокоментувати рекомендації ЄС європейським лідерам утриматися від участі в параді 9 травня в Москві.
Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі й заявив, що Росія "зробить усе можливе, щоб ця ідеологія не підняла голову", та що вона знищить нацизм "раз і назавжди".
У такий спосіб російський міністр вдався до давньої стратегії Кремля – звеличувати внесок СРСР у перемогу над нацизмом, одночасно демонізуючи Європу й НАТО. Ця стратегія має лише одну мету – посилити негативні настрої до Заходу серед росіян та гарантувати їхню підтримку мобілізації у разі затяжного конфлікту з НАТО.
Традиційно Кремль використовував міф про "неонацистський режим" в Києві, аби виправдати економічні труднощі та людські втрати внаслідок повномасштабної війни в Україні. Тепер російські чиновники дедалі частіше застосовують ту ж саму тактику, що й щодо України, до Фінляндії та колишніх радянських республік, зокрема Естонії та Молдови, аби виправдати спроби контролювати незалежні держави та створити інформаційне підґрунтя для можливої майбутньої російської агресії.