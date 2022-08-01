росія концентрує наступальні війська на Півдні: військовий експерт пояснив мету

ЗСУ проводять контрнаступ на Півдні. Через це окупанти почали коцентрувати свої війська на цій території, щоб завадити нашим бійцям. Військовий експерт вважає, що росія готує наступ на Херсонщині чи Запоріжжі.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. Він наголосив, що наразі окупанти перекидають свої війська на Південь – Херсонську та Запорізьку область.

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На його думку, саме на цих напрямках ворог зосередить основні зусилля для втримання заховлених териорій.

Це втримання може виконуватися двома способами – або захищати ці території, або наступати на позиції українських сил. Експерти зазначають, що російська армія концентрує наступальні угруповання,

– заявив Попович.

Зокрема, як пояснив експерт, росія концентрує на Півдні частину повітряно-десантних військ, а це “інструмент”, щоб наступати, а не захищатися.

Він додав, що росія перекидає війська на Південь частково зі своєї території, але більшою мірою – з інших ділянок фронту, зокрема з Харківського та Донецького напрямків.

"Якщо це перекидання відбувається, то варто очікувати зниження бойових дій на Харківському та Донецькому напрямках і підсилення, проте підсилення – на Запорізькому та Херсонському напрямках", – відповів експерт.

Яка ситуація на інших напрямках

За словами Поповича, росіяни атакують Бахмут та проводять бойові дії на Донеччині (йдеться про Жмеринку, Красногорівку та Авдіївку).

Там йдуть бої. Сили так званого "першого армійського корпусу" псевдореспубліки намагаються просунутися, але ситуація складна. Окупанти б'ються головою об стінку, але я не думаю, що будуть в них значні успіху, бо лінія захисту укріплена, ми її будували 8 років,

– запевнив експерт.

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