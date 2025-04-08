Путіну доведеться зробити вкрай ризикований крок, щоб армія Росії змогла наступати

Російський диктатор Владімір Путін не має наміру відмовлятися від окупації українських територій. Він уже віддав наказ збільшити призов на строкову службу та залучити резервістів для підготовки до нового наступу.

Однак цього ресурсу буде недостатньо, і коли Путін усвідомить це, йому доведеться оголосити загальну мобілізацію. Такою інформацією з 24 Каналом поділився голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Що Росії потрібно для наступу

Росіяни наразі активно готуються до нових наступальних операцій. Спостерігаються певні підготовчі заходи, зокрема залучення резервістів на збори без визначеного терміну, а також збільшення призову на строкову службу.

Окрім того, Путін видав доручення губернаторам та місцевим органам самоврядування знайти додаткові кошти для фінансування "добровольців" на контракт.

Ці дії спрямовані на збільшення кількості особового складу, оскільки стратегічні резерви, які Росія мала, вже використані в Україні. Тому російське військово-політичне командування намагається компенсувати втрати, яких зазнає армія щомісяця на лінії фронту, і наростити сили.

Попри можливість оголошення загальної мобілізації, Путін наразі уникає цього кроку через його непопулярність і можливі внутрішні бунти. Хоча, коли він переконається, що інші кроки не дадуть результату, а наступальні операції залишаються в планах, загальна мобілізація може стати необхідною.

Звісно, це передбачає низку складних завдань:

необхідно озброїти новобранців;

забезпечити їх бронетехнікою;

злагодити підрозділи;

залучити офіцерський склад.

Це значні виклики, але Путін не збирається зупинятися,

– наголосив Іван Тимочко.

За його словами, найефективніша протидія полягає в консолідації та спільних зусиллях. Водночас, питання залишається відкритим: чи зможе Росія накопичити достатньо сил і підготуватися до наступальних операцій. Стратегічний задум ворога очевидний, але його реалізація задуму ще далеко не гарантована.

Зазначимо, що Кремлі з 1 квітня до 15 липня 2025 року хочуть залучити до військової служби 160 тисяч осіб. Це стане найбільшим призовом за три роки війни проти України. Їх обіцяють не відправляти на так звану "сво", але з великою імовірністю вони поповнять лави окупантів.

Командир 429 полку Юрій Федоренко припустив, що ворог дійсно може спробувати наростити свої можливості та здійснити нові спроби прориву на ключових відтинках: Донеччина, Харківщина, Запоріжжя і Херсонщина. За його словами, максимально оптимальний час – з кінця квітня до початку червня.