У Женеві 16 червня відбудеться зустріч Володимира Путіна з Джо Байденом. У Білому домі заявили, що готуються говорити, зокрема, про Україну. Водночас у Кремлі вирішили "налякати незручними сигналами".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, він говорить не лише про зустріч, а загалом про відносини.

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"Низка сигналів з Москви – я не говорю про зустріч на найвищому рівні – для них будуть некомфортні, зокрема найближчими днями", – заявив Рябков.

День пам'яті військових у США

Зустріч ще у квітні 2021 року ініціював американський президент Джо Байден. Він запропонував Путіну зустрітися на території третьої країни. Після довгих роздумів, все ж вибрали Швейцарію.

У США 31 травня згадують та вшановують пам'ять всіх американців, які загинули під час військових конфліктів. Президент Джо Байден поклав квіти до могил та запевнив, що жодні слова не можуть висловити його вдячність американським військовим, які захищають свою країну.

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