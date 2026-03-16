Для Кремля – це вихід із війни: де Росія готує наступ та чому це критично важливо для Путіна

Успіхи Сил оборони на полі бою зіпсували плани Росії щодо весняної наступальної кампанії. Проте ворог усе ж готується до активних дій на певних ділянках фронту.

Росіяни зосереджують свої сили на Покровському, Олександрівському та Запорізькому напрямках. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, на який напрямок противник кине основний ударний "кулак" та до яких підступних дій спробує вдатися.

Читайте також Мають одну ціль: Драпатий пояснив, чому Росія прагне захопити нові села на Сумщині

Яка найбільша проблема армії Росії після зими?

Майор, заступник командира батальйону "Сила свободи" 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко зазначив, що зима 2026 року була важкою для Сил оборони. Йдеться про морози, складну логістику та інші складнощі, які виникали у побуті.

Однак, зауважив він, важче було стороні, яка наступала. Росіянам було складніше підтягувати ресурси та забезпечувати їх. І зараз вони дещо втомлені.

Такі факти як обмороження постійно траплялися у противника, бо в Росії не турбуються про своїх солдатів. Для них це – найдешевший одноразовий ресурс,

– наголосив Назаренко.

Теперішні дії росіян, за словами військового, свідчать про те, що вони мали інші резерви живої сили, які почали застосовувати з покращенням погодних умов.

Здебільшого ворог не здатен пробити українську оборону. А російських солдатів дуже швидко ліквідовують у так званій кіл-зоні. Це не дає противнику рухатися далі.

Проте, за його словами, коли змінюється погода, – це впливає на тактику ворога. За кращих льотних умов росіяни можуть запускати безпілотники інших типів. Тому українські воїни мають демонструвати витривалість і застосовувати різні хитрощі.

До речі! Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів, що з потеплінням ворог став менше використовувати техніку, натомість дійсно побільшало БпЛА. Росіяни намагаються тиснути з повітря, компенсуючи брак штурмів.

Яка основна ціль весняного наступу Росії?

Ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник певен, що основний акцент Росії під час весняно-літньої наступальної кампанії буде на Донеччині.

Річ у тім, що Путін ще у 2022 році заявив про намір захопити Донецьку та Луганську області, відтоді це його нав'язлива ідея.

Це (Донеччина, – 24 Канал) для них можливість вийти з війни. Росіяни шукають шляхи виходу з війни й не можуть цього зробити, доки не досягнуть усього того, про що оголосив Путін,

– заявив Мельник.

Водночас він зауважив, що росіяни мають певні успіхи у Запорізькій області, хоч їхні угруповання там не такі вже й сильні. Можливо, був якийсь прорахунок з боку українських командирів, через що противник зміг швидко просунутися на Гуляйпільському напрямку. Але зрештою армію Росії вдалося там відкинути.

Тож, підсумував ветеран, головною ціллю ворога все ж буде Донецька область, а Запорізький та Лиманський напрямки будуть допоміжними під час його наступу. Росія так спробує розтягнути українські сили по фронту.

Цікаво! Президент України Володимир Зеленський наголосив, що весняна наступальна кампанія росіян уже провалилася, тому що їм не вдалося реалізувати свій задум. Проте ворог намагається так чи інакше діяти на різних ділянках фронту.

Коли та де Росія піде в наступ?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що Росія нині намагається генерувати нові сили, вишукує слабкі місця у нашій обороні та накопичує резерви. Водночас щоденні втрати, яких армії Росії завдають Сили оборони, підривають наступальний потенціал ворога.

Проте, за його словами, росіяни постійно намагаються атакувати на 8 стратегічних оперативних напрямках, а подекуди навіть мали просування. Наприклад, ворог намагається прорватися на Лимансько-Слов'янському напрямку, щоб створити північний коридор для наступу на Донецьку область.

За Костянтинівку нині тривають тяжкі бої, тому що цей сектор зручний, щоб у випадку захоплення можна було далі розгорнути операції на Краматорськ. Також Росія не припиняє спроб повністю захопити Покровськ та Мирноград, зазнаючи там шалених втрат.

Гуляйпільський напрямок, який був завжди слабким, ворог розглянув зараз як альтернативний Покровському, Донецькому, щоб наблизитися й до Запоріжжя, й розширити масштабні операції по всій області,

– сказав Маломуж.

Генерал армії зауважив, що росіяни перекидають до Запорізької області сили й основні ударні групи. На деякий час навіть переміщували частину сил із Покровського напрямку.

Загалом же, резюмував він, Росія нині активно готується, а сам весняний наступ розпочнеться наприкінці березня – початку квітня.

