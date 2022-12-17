Старий план для нового наступу, – полковник ЗСУ пояснив, чи повторять окупанти атаку на Київ

Останніми днями частіше лунають заяви про можливий новий масштабний наступ росіян. Очікується, що вже на початку наступного року окупанти знову попруть на Київ. Експерти запевняють, що за 10 місяців війни Путін не відмовився від своєї мети захопити всю Україну.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що російські штаби відпрацювали план нападу на Україну в минулому році, а на початку року його здійснили, проте вони не досягли того результату, на який очікували.

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Росія розробляє план наступу, але він не новий

Тож, за його словами, цей план нікуди не подівся, і як калька, використовується для наступного року.

Військовий експерт наголосив, що цей самий штаб подає зараз цей же план з перерахунком певних сил і засобів для його виконання.

Цей план ми всі бачили – йдеться про захоплення в напів кільце території України, починаючи від Херсону, а далі на Одесу, Донбас, Харківську, Сумську, Чернігівську області – і до Київської області з заходом в Київ по правому березі Дніпра через Чорнобиль,

– поділився Світан.

Полковник запасу ЗСУ додав, що знову наша розвідка подає дані про те, що цей план розробляють і беруть за основу для роботи на наступний рік.

Але, як зазначив експерт, питання в тому – яку частину плану реалізують, бо росіяни зіштовхнулися з необхідністю збільшити кількість військ та техніки,

Вони не можуть поставити в стрій півтора мільйона осіб для виконання цього плану, адже в них обмежена кількість людей. Вони максимум на кінець лютого можуть зібрати близько 200 тисяч людей, і це за умови, що буде ще одна мобілізація в Росії,

– вважає Світан.

На його думку, про ці 200 тисяч і говорить Залужний (головнокомандувач ЗСУ – 24 канал).

Полковник ЗСУ в запасі наголосив, що Залужний вибрав песимістичний сценарій – вважає, що може бути масований удар росіян по Києва, тому просить певну військову техніку в Заходу.

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До лютого Крим та Південь вже будуть звільнені

Військовий експерт вважає, що цих мобілізованих кинуть не на Київ, ними, ймовірно, посилять Донецький фронт.

До того часу (лютого 2023 року – 24 канал) вже і Крим, і Херсонська та Запорізькі області, будуть звільнені українськими військовими,

– заявляє Світан.

За його словами, ці 200 тисяч росіян, які можуть зібрати і підготувати до кінця лютого, швидше за все, можуть кинути на Донецький фронт.

Військовий експерт пояснив, що до кінця зими чи початку весни росіянам доведеться вздовж кордону з Україною витримувати лінію оборони в тисячу кілометрів, а для цього в них навіть немає військ.

Як зауважив Світан, Бєлгородська, Курська та Брянська області вже починають будувати лінії оборони на своїх територіях біля кордону. На його думку, це можуть почати робити Ростовська і Воронезька області Росії.

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