Чи справді Росія готує новий наступ: експерт з безпеки вказав на важливі деталі

Росія готується до весняного наступу, накопичивши резерви. Але якість російських військ падає, а їхні спроби прориву не приносять стратегічного успіху. Росіяни намагаються огинати український пояс міст-фортець, використовуючи переважно автомобільну техніку.

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пояснив 24 Каналу, що війна перетворилася на тотальну битву на виснаження, де переможе той, хто витримає.

Дивіться також: Навмисно вигадали, – Братчук розповів, чому росіяни заговорили про "контрнаступ" ЗСУ

Чи зможе Росія прорвати українську оборону навесні?

"Росіяни дійсно накопичили резерви приблизно 100 тисяч осіб. Це загрозлива цифра, але вона не принесе Росії стратегічного успіху. У Росії проблеми із досягненням результатів на тактичних ділянках – коли в них виникли труднощі, чверть усіх контратакувальних дій припадала на українські війська, як заявив Олександр Сирський", – пояснив Жмайло.

Україна проводить бої в районі Тернуватого та у Дніпропетровській області, намагаючись контратакувати. Важливо розуміти, що ці резерви не підуть одномоментно вздовж лінії фронту – найімовірніше, вони концентруватимуть удар на Покровсько-Мирноградській агломерації, намагаючись відірвати українські резерви на Гуляйпільському напрямку.

Це не означає, що вони прорвуть оборону і захоплять всю Донеччину. Адже лише 20% Донеччини вони завойовували з 2023 року, заплативши за це понад 400 тисяч втрат, що становить третину всіх російських втрат під час повномасштабного вторгнення.

Це буде радше розвідка боєм та дослідження української оборони в різних місцях, оскільки російська армія виснажена, а якість піхоти падає, включно з найманцями з усього світу, яких самі росіяни називають "одноразками" – вони йдуть в одну атаку і не повертаються,

– пояснив Жмайло.

Чи можуть російські підрозділи відновити наступальний потенціал?

Можлива концентрація більших сил та спроби прориву з використанням автомобільної техніки, оскільки живої бронетехніки у росіян фактично не залишилося, і вони намагаються закріпитися ефектом несподіванки за простим планом у два етапи.

Якщо рух до Гуляйполя та Запоріжжя має більш відвертальний характер, то на Покровсько-Мирноградському напрямку росіяни виснажені – їхнє угруповання втратило наступальний потенціал, але вони продовжуватимуть пробиватися до Добропілля.

План ворога двоетапний: спочатку відсікти Дружківсько-Костянтинівську агломерацію українського поясу фортець, а потім – Слов'янсько-Краматорський відтинок, і ці плани всім відомі, бо американці дають росіянам час, щоб вони спробували силою розв'язати питання вільної Донеччини, яку Україна не хоче віддавати.

Росіяни обіцяють американцям, що українська армія от-от посиплеться, і постійно накручують це інформаційно, показуючи наявність резервів та сил, хоча такі обіцянки лунають ще з початку приходу республіканської адміністрації до влади у Вашингтоні.

Хоча у росіян буде певне "друге" дихання, суттєвих кардинальних змін на фронті не відбудеться. Враховуючи американську підтримку Росії, надірватися можуть саме росіяни – виживаність окремих російських підрозділів становить лише близько 5% за даними наших розвідників,

– підкреслив Жмайло.

Що ще відомо про втрати ворога?