Путін намагається виграти час, – Зеленський сказав, де Росія готує новий наступ

Російські загарбники не полишають спроб захопити якомога більше територій України. Окупанти вже готуються до нового весняного наступу.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Figaro, повідомляє 24 Канал.

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Росія готує новий наступ на Україну

Президент підтвердив, що російський диктатор намагається виграти час і готується до весняного наступу. Україна бачить підготовку ворога до майбутньої операції.

Київ уже поділився відповідними розвідданими з союзниками.

Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ, зокрема, на Сумщині й Харківщині,

– заявив Володимир Зеленський.

Також український лідер констатував, що Путін уже хотів розпочати операцію 8 місяців тому. Однак, не зміг цього зробити. Агресору завадила Курська операція Сил оборони. Тож зараз російському диктатору потрібен час для підготовки нового наступу.

Нагадаємо, 14 березня Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети, – відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського й Сумського напрямків.

До речі, 27 березня Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що за 7,5 місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога перевищили 55 тисяч бійців. Зокрема, більш ніж 22,2 тисячі – безповоротні, а ще понад 31,8 тисячі – санітарні, понад 940 окупантів – полонені.